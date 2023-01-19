Запитують, чий Крим — і п*здять: як у Казахстані ставляться до росіян

Український футболіст розповів, що відбувається у Казахстані

Український захисник Олексій Дитятьєв підписав контракт із ФК "Львів". Осінню частину сезону футболіст провів у Казахстані, де грав за місцевий клуб "Аксу". Раніше ми писали про трансфер Михайла Мудрика до "Челсі".

В інтерв’ю "Українському футболу" Дитятьєв розповів, як у Казахстані ставляться до росіян, які втекли зі своєї країни від оголошеної путіним мобілізації.

"Коли росіяни перебувають за кордоном, вони там сидять дуже тихо. Тому що в Казахстані багато молодих хлопців, які ходять і просто п*здять росіян на вулиці. Запитують, чий Крим — і просто п*здять. Це реально так і є, без жартів.

Якби спіймали росіянина, який сказав, що Крим – це росія, йому б "втащили". Там уже були такі ситуації", — зізнався Олексій Дитятьєв.

Нагадаємо, що ще один український футболіст здійснив перехід цієї зими. Півзахисник Віктор Циганков змінив київське "Динамо" на іспанську "Жирону". Раніше італійську "Аталанту" залишив український півзахисник Руслан Маліновський. Футболіст продовжить кар’єру у французькому "Марселі".