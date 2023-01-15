Трансферна сага завершена: "Шахтар" продав Мудрика за рекордну суму

Гірники продали футболіста за рекордні 100 млн євро

Вінгер "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик, якого сватали до багатьох європейських клубів, після тривалих переговорів перейшов у лондонський "Челсі".

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу на своєму офіційному сайті. Гравець 15 січня успішно пройшов медогляд.

"Я такий щасливий, що підписав контракт з "Челсі". Це великий клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проєкт для мене на даному етапі моєї кар’єри. Я дуже радий познайомитися з моїми новими товаришами по команді й з нетерпінням чекаю на можливість працювати і навчатися у Грема Поттера та його співробітників", — сказав Мудрик після завершення свого переходу.

Зазначимо, трансфер Мудрика став рекордним для України. Раніше найдорожчою продажею для українського клубу був перехід Фреда із "Шахтаря" до "Манчестер Сіті" (59 млн євро) у 2018 році.

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Футбольний інсайдер Фабриціо Романо у Twitter розповів про деталі переходу. "Шахтар" може отримати 100 млн євро від цього трансферу. 70 млн євро Гірники отримають гарантовано, а 30 млн євро у вигляді бонусів. Щоб принести додаткові гроші Гірникам, Мудрик разом з "Челсі" має виграти АПЛ або Лігу чемпіонів протягом 7 років. Саме на такий термін розрахована угода українця із лондонцями. Зарплата 22-річного українського вінгера складе 7,5 млн євро на рік.

Додамо, Мудрику пообіцяли місце у старті Синіх. Крім того, він уже встиг провести розмову з головним тренером "Челсі" Гремом Поттером.

Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" – принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу". Каноніри зробили три офіційні пропозиції щодо вінгера збірної України, але всі вони не влаштували донеччан. У якийсь момент гравцем зацікавилося "Челсі", яке зрештою погодилося на фінансові вимоги президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.