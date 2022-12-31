У битву за Мудрика вступив ще один великий клуб

Український футболіст зацікавив уже два лондонські суперклуби

Лондонський "Челсі" зацікавлений у підписанні вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика. Таким чином, "Сині" можуть спробувати перехопити гравця збірної України у "Арсеналу".

Про це повідомляє The Guardian. За інформацією джерела, 21-річний Мудрик зацікавив лондонців через травму албанського нападника Армандо Брої, який порвав хрестоподібні зв’язки, вибувши до кінця цього сезону.

"Челсі" підпише форварда РБ "Лейпциг" Крістофера Нкунку, проте "Синім" все ще необхідне посилення в атаці, тому їхній погляд впав на швидкого і технічного Мудрика, за яким всерйоз "полює" "Арсенал". "Каноніри" вже зробили "Гірникам" пропозицію щодо гравця в 55 мільйонів фунтів з урахуванням бонусів, проте донеччан не влаштувала ця сума.

У першій частині сезону 2022/23 Мудрик забив 10 голів та віддав 8 результативних передач у 18 офіційних іграх на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що за Мудриком активно стежать топ клуби Європи. До речі, журналіст Артем Франков вважає, що "Шахтар" взяв гравця у "заручники", а тому довгоочікуваний трансфер талановитого футболіста до Європи може і не відбутися.