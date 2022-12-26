"Арсенал" зробив дуже гідну пропозицію щодо Мудрика

Перехід Мудрика стане грандіозною подією для українського футболу

Лондонський "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо півзахисника Михайла Мудрика, який став рекордсменом на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик на YouTube-каналі Football Hub. Він зазначив, що лідер АПЛ офіційно зробив "дуже гідну" пропозицію "Шахтарю", проте точна сума не називається. Крім того, "Каноніри" вже домовилися з Михайлом, і тепер долю трансферу вирішує керівництво "Гірників".

"За моєю інформацією, за моїми джерелами "Арсенал" таки зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" на придбання Михайла Мудрика. Сума тримається в секреті. Але, як говорили люди, з якими я спілкувався, вона дуже гідна. Досить адекватна прописана і основна сума, і бонуси. Досить цікава пропозиція від "Арсеналу". Наскільки я розумію, вона прийшла на "Шахтар".

"Буде чи не буде "Шахтар" її приймати – це вже питання переговорного процесу. "Арсенал" також контактував із Михайлом. Він запевнив, що "Арсенал" — це великий клуб, і для нього було б великою честю грати за нього, але сьогодні він футболіст "Шахтаря", і лише "Шахтар" може визначити, де він продовжить кар’єру", — сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розглядатиме пропозиції щодо Мудрика від 60 млн євро. До речі, Віктор Леоненко критикував Михайла за гру у Лізі чемпіонів.