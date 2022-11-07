Чому тебе звуть Срна? Колишній капітан "Шахтаря" написав книгу

Даріо Срна особливе місце в автобіографії приділив Україні та Донецьку

Легендарний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна презентував свою книгу — "Zašto te zovu Srna" ("Чому тебе звуть Срна?"). У ній хорватський футболіст розповідає про своє життя в Україні

"Це книга про моє життя, яке не було простим, але показало, що можна всього добитися, якщо вірити в себе. Тут багато написано про Донецьк, про Україну, про "Шахтар", які ось уже 20 років є частиною мого життя. І саме від клубу вперше пролунала ідея написати автобіографію.

Прочитавши цю книгу, уболівальники познайомляться з тим Даріо, якого мало хто знає. Є чимало речей, які я ніколи не розповідав, а у цій книзі про все написав. Навіть моя дружина Мірела, коли почала читати цю книгу, здивувалася, що не все про мене знала. Думаю, скоро книжка буде перекладена українською мовою. Хочу, щоб уболівальники "Шахтаря" та мої вболівальники, прочитавши цю книжку, пізнали б мене ще краще", — заявив на презентації Срна.

Поки що в Україні книга не продається, але після перекладу, напевно, матиме великий попит у фанатів "Шахтаря".

Даріо Срна виступав за "Шахтар" із 2003 по 2018 рік. Нині він директор клубу. З "гірниками" хорват дев’ять разів ставав чемпіоном України, сім разів вигравав Кубок України та вісім разів — Суперкубок. 2009 року став володарем Кубка УЄФА.

Раніше ми писали, що "Шахтар" заробив у єврокубках у шість разів більше, ніж "Динамо".