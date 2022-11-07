"Шахтар" у Лізі Європи зіграє з кривдником "Динамо": результати жеребкування

Від України на цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар"

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи (ЛЄ) УЄФА сезону 2022/23.

За підсумками жеребкування донецький "Шахтар" дізнався ім’я суперника по стиковому раунду ЛЄ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. "Гірники", як команда, що посіла 3-е місце в групі Ліги чемпіонів, була "несіяною". "Сіяними" стали колективи, які посіли другі місця на груповій стадії Ліги Європи.

Сіяні

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Мідтьюлланн" (Данія)

"Монако" (Франція)

"Нант" (Франція)

ПСВ (Нідерланди)

"Рома" (Італія)

"Ренн" (Франція)

"Уніон" (Німеччина)

Несіяні

"Аякс" (Нідерланди)

"Баєр" (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія)

"Зальцбург" (Австрія)

"Севілья" (Іспанія)

"Спортінг" (Португалія)

"Шахтар" (Україна)

"Ювентус" (Італія)

За підсумками жеребкування "сіяні" клуби отримали у суперники одну з "несіяних" команд з одним обмеженням. Представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.

Таким чином, "Шахтар" у стиковому раунді ЛЄ зіграє проти французького "Ренна", який двічі переміг "Динамо" в цьому сезоні.

Результати жеребкування Ліги Європи 2022/23

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" — "Нант"

"Спортінг" — "Мідтьюлланн"

"Шахтар" — "Ренн"

"Аякс" — "Уніон"

"Баєр" — "Монако"

"Севілья" — ПСВ

"Зальцбург" — "Рома"

Стикові матчі Ліги Європи пройдуть 16 і 23 лютого, причому сіяні клуби гру-відповідь проведуть вдома. Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється до 1/8 фіналу ЛЄ.

Нагадаємо, київське "Динамо" безславно зіграло на груповому етапі Ліги Європи, посівши останнє місце у квартеті. Крім того, "Дніпро-1" не зумів подолати кваліфікаційний бар’єр ЛЄ, проте досить вдало виступив у Лізі конференцій.