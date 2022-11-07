"Шахтар" у Лізі Європи зіграє з кривдником "Динамо": результати жеребкування
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Від України на цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар"
У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи (ЛЄ) УЄФА сезону 2022/23.
За підсумками жеребкування донецький "Шахтар" дізнався ім’я суперника по стиковому раунду ЛЄ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. "Гірники", як команда, що посіла 3-е місце в групі Ліги чемпіонів, була "несіяною". "Сіяними" стали колективи, які посіли другі місця на груповій стадії Ліги Європи.
Сіяні
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Мідтьюлланн" (Данія)
- "Монако" (Франція)
- "Нант" (Франція)
- ПСВ (Нідерланди)
- "Рома" (Італія)
- "Ренн" (Франція)
- "Уніон" (Німеччина)
Несіяні
- "Аякс" (Нідерланди)
- "Баєр" (Німеччина)
- "Барселона" (Іспанія)
- "Зальцбург" (Австрія)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Шахтар" (Україна)
- "Ювентус" (Італія)
За підсумками жеребкування "сіяні" клуби отримали у суперники одну з "несіяних" команд з одним обмеженням. Представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.
Таким чином, "Шахтар" у стиковому раунді ЛЄ зіграє проти французького "Ренна", який двічі переміг "Динамо" в цьому сезоні.
Результати жеребкування Ліги Європи 2022/23
"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
"Ювентус" — "Нант"
"Спортінг" — "Мідтьюлланн"
"Шахтар" — "Ренн"
"Аякс" — "Уніон"
"Баєр" — "Монако"
"Севілья" — ПСВ
"Зальцбург" — "Рома"
Стикові матчі Ліги Європи пройдуть 16 і 23 лютого, причому сіяні клуби гру-відповідь проведуть вдома. Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється до 1/8 фіналу ЛЄ.
Нагадаємо, київське "Динамо" безславно зіграло на груповому етапі Ліги Європи, посівши останнє місце у квартеті. Крім того, "Дніпро-1" не зумів подолати кваліфікаційний бар’єр ЛЄ, проте досить вдало виступив у Лізі конференцій.