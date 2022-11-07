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"Шахтар" у Лізі Європи зіграє з кривдником "Динамо": результати жеребкування

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Результати жеребкування Ліги Європи Новина оновлена 07 листопада 2022, 14:23
Результати жеребкування Ліги Європи. Фото twitter.com/EuropaLeague

Від України на цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар"

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи (ЛЄ) УЄФА сезону 2022/23.

За підсумками жеребкування донецький "Шахтар" дізнався ім’я суперника по стиковому раунду ЛЄ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. "Гірники", як команда, що посіла 3-е місце в групі Ліги чемпіонів, була "несіяною". "Сіяними" стали колективи, які посіли другі місця на груповій стадії Ліги Європи.

Сіяні

  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Мідтьюлланн" (Данія)
  • "Монако" (Франція)
  • "Нант" (Франція)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • "Рома" (Італія)
  • "Ренн" (Франція)
  • "Уніон" (Німеччина)

Несіяні

  • "Аякс" (Нідерланди)
  • "Баєр" (Німеччина)
  • "Барселона" (Іспанія)
  • "Зальцбург" (Австрія)
  • "Севілья" (Іспанія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Шахтар" (Україна)
  • "Ювентус" (Італія)

За підсумками жеребкування "сіяні" клуби отримали у суперники одну з "несіяних" команд з одним обмеженням. Представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.

Таким чином, "Шахтар" у стиковому раунді ЛЄ зіграє проти французького "Ренна", який двічі переміг "Динамо" в цьому сезоні.

Результати жеребкування Ліги Європи 2022/23

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" — "Нант"

"Спортінг" — "Мідтьюлланн"

"Шахтар" — "Ренн"

"Аякс" — "Уніон"

"Баєр" — "Монако"

"Севілья" — ПСВ

"Зальцбург" — "Рома"

Стикові матчі Ліги Європи пройдуть 16 і 23 лютого, причому сіяні клуби гру-відповідь проведуть вдома. Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється до 1/8 фіналу ЛЄ.

Нагадаємо, київське "Динамо" безславно зіграло на груповому етапі Ліги Європи, посівши останнє місце у квартеті. Крім того, "Дніпро-1" не зумів подолати кваліфікаційний бар’єр ЛЄ, проте досить вдало виступив у Лізі конференцій.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи