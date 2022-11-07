Укр

"Шахтер" в Лиге Европы сыграет с обидчиком "Динамо": результаты жеребьевки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Результаты жеребьевки Лиги Европы Новость обновлена 07 ноября 2022, 14:23
Результаты жеребьевки Лиги Европы. Фото twitter.com/EuropaLeague

От Украины на этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер"

В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы (ЛЕ) УЕФА сезона 2022/23.

По итогам жеребьевки донецкий "Шахтер" узнал имя соперника по стыковому раунду ЛЕ, передает официальный сайт УЕФА. "Горняки", как команда занявшая 3-е место в группе Лиги чемпионов, была "несеяной". "Сеяными" стали коллективы, которые заняли вторые места на групповой стадии Лиги Европы.

Сеяные

  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Митьюлланд" (Дания)
  • "Монако" (Франция)
  • "Нант" (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • "Рома" (Италия)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Унион" (Германия)

Несеяные

  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Байер" (Германия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Ювентус" (Италия)

По итогам жеребьевки "сеяные" клубы получили в соперники одну из "несеяных" команд с одним ограничением. Представители одной ассоциации не могли попасть друг на друга.

Таким образом, "Шахтер" в стыковом раунде ЛЕ сыграет против французского "Ренна", который дважды победил "Динамо" в текущем сезоне.

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2022/23

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" — "Нант"

"Спортинг" — "Митьюлланд"

"Шахтер" — "Ренн"

"Аякс" — "Унион"

"Байер" — "Монако"

"Севилья" — ПСВ

"Зальцбург" — "Рома"

Стыковые матчи Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля, при чем сеяные клубы ответную игру проведут дома. Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в 1/8 финала ЛЕ.

Напомним, киевское "Динамо" бесславно сыграло на групповом этапе Лиги Европы, заняв последнее место в квартете. Кроме того, "Днепр-1" не сумел преодолеть квалификационный барьер ЛЕ, однако весьма удачно выступил в Лиге конференций.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы