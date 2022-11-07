"Шахтер" в Лиге Европы сыграет с обидчиком "Динамо": результаты жеребьевки
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От Украины на этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер"
В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы (ЛЕ) УЕФА сезона 2022/23.
По итогам жеребьевки донецкий "Шахтер" узнал имя соперника по стыковому раунду ЛЕ, передает официальный сайт УЕФА. "Горняки", как команда занявшая 3-е место в группе Лиги чемпионов, была "несеяной". "Сеяными" стали коллективы, которые заняли вторые места на групповой стадии Лиги Европы.
Сеяные
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Митьюлланд" (Дания)
- "Монако" (Франция)
- "Нант" (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- "Рома" (Италия)
- "Ренн" (Франция)
- "Унион" (Германия)
Несеяные
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Байер" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Севилья" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Ювентус" (Италия)
По итогам жеребьевки "сеяные" клубы получили в соперники одну из "несеяных" команд с одним ограничением. Представители одной ассоциации не могли попасть друг на друга.
Таким образом, "Шахтер" в стыковом раунде ЛЕ сыграет против французского "Ренна", который дважды победил "Динамо" в текущем сезоне.
Результаты жеребьевки Лиги Европы 2022/23
"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
"Ювентус" — "Нант"
"Спортинг" — "Митьюлланд"
"Шахтер" — "Ренн"
"Аякс" — "Унион"
"Байер" — "Монако"
"Севилья" — ПСВ
"Зальцбург" — "Рома"
Стыковые матчи Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля, при чем сеяные клубы ответную игру проведут дома. Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в 1/8 финала ЛЕ.
Напомним, киевское "Динамо" бесславно сыграло на групповом этапе Лиги Европы, заняв последнее место в квартете. Кроме того, "Днепр-1" не сумел преодолеть квалификационный барьер ЛЕ, однако весьма удачно выступил в Лиге конференций.