"Шахтер" в Лиге Европы сыграет с обидчиком "Динамо": результаты жеребьевки

От Украины на этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер"

В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы (ЛЕ) УЕФА сезона 2022/23.

По итогам жеребьевки донецкий "Шахтер" узнал имя соперника по стыковому раунду ЛЕ, передает официальный сайт УЕФА. "Горняки", как команда занявшая 3-е место в группе Лиги чемпионов, была "несеяной". "Сеяными" стали коллективы, которые заняли вторые места на групповой стадии Лиги Европы.

Сеяные

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Митьюлланд" (Дания)

"Монако" (Франция)

"Нант" (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

"Рома" (Италия)

"Ренн" (Франция)

"Унион" (Германия)

Несеяные

"Аякс" (Нидерланды)

"Байер" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Зальцбург" (Австрия)

"Севилья" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Шахтер" (Украина)

"Ювентус" (Италия)

По итогам жеребьевки "сеяные" клубы получили в соперники одну из "несеяных" команд с одним ограничением. Представители одной ассоциации не могли попасть друг на друга.

Таким образом, "Шахтер" в стыковом раунде ЛЕ сыграет против французского "Ренна", который дважды победил "Динамо" в текущем сезоне.

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2022/23

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" — "Нант"

"Спортинг" — "Митьюлланд"

"Шахтер" — "Ренн"

"Аякс" — "Унион"

"Байер" — "Монако"

"Севилья" — ПСВ

"Зальцбург" — "Рома"

Стыковые матчи Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля, при чем сеяные клубы ответную игру проведут дома. Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в 1/8 финала ЛЕ.

Напомним, киевское "Динамо" бесславно сыграло на групповом этапе Лиги Европы, заняв последнее место в квартете. Кроме того, "Днепр-1" не сумел преодолеть квалификационный барьер ЛЕ, однако весьма удачно выступил в Лиге конференций.