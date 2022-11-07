Почему тебя зовут Срна? Бывший капитан "Шахтера" написал книгу

Дарио Срна особое место в автобиографии уделил Украине и Донецку

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна презентовал свою книгу — "Zašto te zovu Srna" ("Почему тебя зовут Срна?"). В ней хорватский футболист рассказывает о своей жизни в Украине

"Это книга о моей жизни, которая не была простой, но показала, что можно всего добиться, если верить в себя. Здесь много написано о Донецке, об Украине, о "Шахтере", которые вот уже 20 лет являются частью моей жизни. И именно от клуба впервые прозвучала идея написать автобиографию.

Прочитав эту книгу, болельщики познакомятся с тем Дарио, которого немногие знают. Есть немало вещей, которые я никогда не рассказывал, а в этой книге обо всем написал. Даже моя жена Мирела, когда начала читать эту книгу, удивилась, что не все обо мне знала. Думаю, скоро книга будет переведена на украинский язык. Хочу, чтобы болельщики "Шахтера" и мои болельщики, прочитав эту книжку, узнали бы меня еще лучше", — заявил на презентации Срна.

Пока в Украине книга не продается, но после перевода, наверняка, будет пользоваться большим спросом у фанатов "Шахтера".

Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 год. Сейчас он директор клуба. С "горняками" хорват девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и восемь раз — Суперкубок. В 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее мы писали, что "Шахтер" заработал в еврокубках в шесть раз больше чем "Динамо".