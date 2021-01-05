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Это надо принять и с этим надо жить: Срна о войне на Донбасе (видео)

Это надо принять и с этим надо жить: Срна о войне на Донбасе (видео)
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Директор по футболу Шахтера хорват Дарио Срна рассказал о войне в Донецке. Бывший футболист признался, что не ожидал, что конфликт будет идти так долго. 

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"Это надо принять и с этим надо жить. Никто не мог поверить, что мы не вернемся на "Донбасс-Арену", нам даже не дали сыграть последнюю игру чемпионата с Зарей дома (Шахтер победил Зарю в Черкассах и стал чемпионом Украины, - прим. ред.).  Я собрал один чемодан и уехал. Думал, вернусь через несколько месяцев. А прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся назад. Но это все - жизнь. Жалко людей, жалко страну, войну. Я прошел уже через одну войну, это вторая уже. Верю до сих пор, что все будет хорошо, но когда и что - никто ничего не знает", - рассказал Дарио в интервью на клубном Youtube-канале.

Ранее "Телеграф" сообщал расписание матчей Шахтера на первом тренировочном сборе в Турции

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Все по теме:

Донецк, ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна.

Автор:

Телеграф
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