Это надо принять и с этим надо жить: Срна о войне на Донбасе (видео)

Директор по футболу Шахтера хорват Дарио Срна рассказал о войне в Донецке. Бывший футболист признался, что не ожидал, что конфликт будет идти так долго.

"Это надо принять и с этим надо жить. Никто не мог поверить, что мы не вернемся на "Донбасс-Арену", нам даже не дали сыграть последнюю игру чемпионата с Зарей дома (Шахтер победил Зарю в Черкассах и стал чемпионом Украины, - прим. ред.). Я собрал один чемодан и уехал. Думал, вернусь через несколько месяцев. А прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся назад. Но это все - жизнь. Жалко людей, жалко страну, войну. Я прошел уже через одну войну, это вторая уже. Верю до сих пор, что все будет хорошо, но когда и что - никто ничего не знает", - рассказал Дарио в интервью на клубном Youtube-канале.

Ранее "Телеграф" сообщал расписание матчей Шахтера на первом тренировочном сборе в Турции.