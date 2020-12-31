От газона в "девятку": Шахтер выбрал лучший гол в 2020 году (видео)

Донецкий Шахтер провел голосование среди болельщиков, определив лучший гол в уходящем 2020 году.

В уже традиционном конкурсе "Битва голов" победу одержал бразильский хавбек Горняков Алан Патрик, который забил шикарный гол в ворота Бенфики (3:3). В финальном голосовании Алан опередил техничный гол Марлоса в ворота Десны (3:2). За удар бразильца отдали свой голос 441 человек, а выстрел украинца понравился 149 болельщикам.

Лучший гол Шахтера в 2020 году:

Видео голов финалистов проекта Шахтера "Битва голов":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке в 2020 году Шахтер сыграл вничью с Интером в Лиге чемпионов.

Ранее "Телеграф" показывал, лучшие голы Динамо, забитые в 2020 году.