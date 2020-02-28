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Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)

Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
07:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер смог удержать ничью в ответном матче Лиги Европы против Бенфики.

В четверг, 27 февраля, Шахтер в Лиссабоне сыграл вничью против Бенфики в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Матч выдался очень насыщенным моментами и голами. "Горняки" смогли отыграться с 3:1 до 3:3, удержать этот результат и выйти в 1/8 финала турнира.

Обзор матча:

Бенфика — Шахтер 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 — Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью (Сеферович, 68), Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци (Жота, 79), Соуза (Винисиус, 79).

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Тете, 62), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес. 

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола.
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