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Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
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Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)

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Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
23:56 Чт, 27 Февраль 2020 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В Лиссабоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2019/20 Бенфика - Шахтер.

Сегодня, 27 февраля, Бенфика в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимала Шахтер. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 3:3 (4:5 по сумме двух матчей). Таким образом, дончане пробились в следующий раунд еврокубка.

Бенфика 3:3 Шахтер

Первый матч 1:2

Голы: Пицци 9', Диаш 37, Рафа Силва 47' - Диаш 12' (АГ), Степаненко 49', Алан Патрик 71'

Предупреждения: Рафа Силва 50' - Исмаили 43', Тайсон 83', Коноплянка 87'

С первых минут португальцы, гонимые родными болельщиками, засыпали Горняков шквалом атак, одна из которых завершилась шикарным голом Пицци. Полузащитник приблизился к чужой штрафной и без сопротивления защитников уложил мяч в угол ворот Пятова. Гости не долго радовались,  поскольку Шахтер умудрился отыграться фактически после первой атаки: на 12-й минуте встречи Маркос Антонио отправил "диагональ" на свободного Додо, бразилец не растерялся и прострелил с правого фланга на Мораеса. Жуниор в борьбе с защитниками заставил ошибиться Диаша, который рукой переправил мяч в свои ворота. Бенфика не сбавляла оборотов и закономерно вышла вперед. После углового на 37-й минуте все тот же Диаш перевесел в воздухе Матвиенко и головой вколотил мяч в ворота Пятова.

Лучшие моменты первого тайма:

Второй тайм начался под копирку первого. Бенфика забила быстрый гол после катастрофического недоразумения Матвиенко и Пятова, а затем Степаненко в последующей атаке забил головой после подачи с углового. Хозяева давили, однако удача сегодня была на стороне Горняков: на 71-й минуте встречи Алану Патрику удался чудесный удар с отскоком от газона, который и сравнял счет в поединке. После атакующий пыл португальцев уменьшился и встреча так и завершилась со счетом 3:3.

Лучшие моменты 2-го тайма:

Составы команд:

Бенфика: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Чикинью (Сеферович 67'), Вайгль, Таарабт, Силва, Пицци (Жота 79'), Соуза (Винисиус 79').

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос (Тете 62'), Алан Патрик (Хочолава 90+2'), Тайсон (Коноплянка 86'), Мораес.

Жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится завтра, 28 февраля.

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