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Попадание с центра поля и удары издали: Динамо показало лучшие голы в 2020 году (видео)

Попадание с центра поля и удары издали: Динамо показало лучшие голы в 2020 году (видео)
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcdynamoua

Киевское Динамо на своем Youtube-канале опубликовало лучшие голы команды в уходящем 2020 году. В подборку вошли пушечный удар Мохаммеда Кадири, фантастические голы от Карлоса Де Пены, в том числе и выстрел с центра поля, а также дальние удары Виктора Цыганкова, и Николая Шапаренко.

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"Мы собрали для вас яркие голы нашей команды в 2020 году! Эта подборка достаточно субъективная, поскольку из-за ограниченности прав, к ней невозможно было включить голы Динамо в еврокубках и некоторых выездных матчах УПЛ. Конечно, в этом году динамовцы забивали и важные голы, но эти нам понравились больше всего!" - гласит сообщение от пресс-службы киевского клуба под видео.

Смотрим и наслаждаемся:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Карлос Де Пена впервые стал отцом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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