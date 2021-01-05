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Шахтер в Турции: где и когда смотреть контрольные матчи в январе

Шахтер в Турции: где и когда смотреть контрольные матчи в январе
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер с 17 по 26 января проведет первый зимний тренировочный сбор в турецкой Анталье. Об этом сообщает официальный сайт Горняков.

Уже 21 января чемпионы Украины сыграют контрольный поединок против польского Леха, 23 января дончан ожидает встреча с болгарским Лудогорцем, через два дня Горняки сразятся со словенским Марибором, а заключительный товарищеский матч Шахтер проведет 26 января против словацкого Слована. Все поединки будут доступны в прямом эфире в Украине на канале Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club. 

Расписание матчей первого сбора (время киевское)

  • 21 января, 18:00. Шахтер - Лех 
  • 23 января, 18:00. Шахтер - Лудогорец 
  • 25 января, 18:00. Шахтер - Марибор 
  • 26 января, 12:00. Шахтер - Слован

Отметим, второй сбор Шахтера также пройдет в Турции и начнется практически сразу же после первого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем сыграет Динамо на тренировочном сборе в ОАЭ.

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ФК Шахтер, Футбол.

Автор:

Телеграф
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