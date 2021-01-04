Динамо на сборе в ОАЭ встретится с чемпионами Польши и Беларуси

В понедельник, 11 января, футболисты Динамо вернутся к работе. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Игроки пройдут традиционное медобследование, а затем отправятся в первый тренировочный сбор в 2021 году в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, Динамо сыграет с чемпионом Польши - Легией и чемпионом Беларуси - Шахтером (Солигорск). Матч с поляками запланирован на 18-е января, а встреча с белорусами - на 21-е января. Сами сборы пройдут с 15 по 26 января. Остальные спарринг-партнеры Динамо станут идут позднее, а переговоры с потенциальными соперниками еще ведутся.

Отметим, обе игры будут показаны в прямом эфире в Украине. Начало поединков в 15:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник Динамо оконфузился, рассказывая о Чернобыльской трагедии.