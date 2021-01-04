Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Там что-то взорвалось": украинский футболист "удивил" знаниями о Чернобыле (видео)
"Там что-то взорвалось": украинский футболист "удивил" знаниями о Чернобыле (видео)
Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)
Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
"Ты никогда не будешь одинок": умер исполнитель гимна Ливерпуля
"Ты никогда не будешь одинок": умер исполнитель гимна Ливерпуля

Динамо на сборе в ОАЭ встретится с чемпионами Польши и Беларуси

Динамо на сборе в ОАЭ встретится с чемпионами Польши и Беларуси
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В понедельник, 11 января, футболисты Динамо вернутся к работе. Об  этом сообщает официальный сайт киевлян.

Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике

Игроки пройдут традиционное медобследование, а затем отправятся в первый тренировочный сбор в 2021 году в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, Динамо сыграет с чемпионом Польши - Легией и чемпионом Беларуси - Шахтером (Солигорск). Матч с поляками запланирован на 18-е января, а встреча с белорусами - на 21-е января. Сами сборы пройдут с 15 по 26 января. Остальные спарринг-партнеры Динамо станут идут позднее, а переговоры с потенциальными соперниками еще ведутся.

Отметим, обе игры будут показаны в прямом эфире в Украине. Начало поединков в 15:00 по киевскому времени. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник Динамо оконфузился, рассказывая о Чернобыльской трагедии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ОАЭ, ФК Легия, Футбол, ФК Шахтер (Солигорск).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан в меньшинстве забил гол-красавец Беневенто (видео)
02 Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)
03 Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
04 Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)
05 Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь