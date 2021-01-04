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Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике

Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Украинский футболист Динамо Сергей Сидорчук отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.

Супруга полузащитника Анна пока Сергей занимается детьми наслаждается красотами Индийского океана. На этот раз красотка запечатлела себя в необычной позе на берегу, блеснув стройными ножками. "Настроение Феникс", - подписала снимок в Instagram жена капитана Динамо.

 
 
 
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Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Подписчики не на шутку удивились такой гибкостью Анны: "Ого", "Очень круто" "Wow".

Сидорчук постоянно радует фанатов яркими пляжными образами:

Отметим, в кампании 2020/21 Сергей Сидорчук сыграл в 18-и матчах за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник Шахтера Кривцов свозил семью на Мальдивы.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Мальдивы, Сергей Сидорчук, Анна Сидорчук.

Автор:

Телеграф
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