Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике

Украинский футболист Динамо Сергей Сидорчук отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.

Супруга полузащитника Анна пока Сергей занимается детьми наслаждается красотами Индийского океана. На этот раз красотка запечатлела себя в необычной позе на берегу, блеснув стройными ножками. "Настроение Феникс", - подписала снимок в Instagram жена капитана Динамо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Подписчики не на шутку удивились такой гибкостью Анны: "Ого", "Очень круто" "Wow".

Сидорчук постоянно радует фанатов яркими пляжными образами:

Отметим, в кампании 2020/21 Сергей Сидорчук сыграл в 18-и матчах за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник Шахтера Кривцов свозил семью на Мальдивы.