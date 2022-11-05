Топ-клуби вишикувалися в чергу: "Шахтар" повісив космічний цінник на Мудрика

"Гірники" отримають багато грошей за гравця

Донецький "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів УЄФА спробує продати свою головну зірку до зимового трансферного вікна.

Журналіст Бен Якобс у Twitter поділився інформацією щодо потенційного трансферу вінгера Михайла Мудрика цієї зими. За інформацією Якобса, "Шахтар" розглядатиме пропозиції щодо 21-річного хавбека від 60 млн євро (понад 2 млрд грн).

"Позиція "Шахтаря" не змінилася після того, як команда вилетіла з Ліги чемпіонів. Клуб завжди був відкритий для його продажу в січні. Мудрику сказали, що він може залишити команду, але лише за правильну ціну. Його вартість зросла після дивовижних виступів у Лізі чемпіонів", — написав Якобс.

Він також додав, що у підписанні Мудрика особисто зацікавлений головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета. За українцем також стежать скаути "Ліверпуля", ПСВ, "Ювентуса" та "Атлетіко" (Мадрид). Крім того, з АПЛ до Михайла придивляються "Манчестер Сіті", "Ньюкасл" та "Евертон", який вже робив "Гірникам" пропозицію по гравцю у 30 млн євро цього літа.

Зазначимо, у поточному розіграші Ліги чемпіонів Мудрик встановив неймовірне досягнення на полі.

Нагадаємо, "Шахтар" у лютому зіграє у стиковому раунді Ліги Європи. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування цієї стадії єврокубка в Україні.