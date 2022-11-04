"МЮ"? "Рома"? З ким може зіграти "Шахтар" у Лізі Європи

Донецький клуб зустрінеться з командою, яка посіла друге місце у групі

Завершилися всі матчі групового етапу Ліги Європи і стало відомо, хто з клубів потрапив до стикових матчів за право вийти до 1/8 фіналу. Це будуть суперники "Шахтаря", який вилетів із Ліги чемпіонів.

Потенційних суперників у донецького клубу – вісім. Серед них такі гранди, як "Манчестер Юнайтед" та "Рома".

Усі клуби, які можуть зіграти з "Шахтарем":

ПСВ (Нідерланди)

"Ренн" (Франція)

"Рома" (Італія)

"Уніон" (Німеччина)

"МЮ" (Англія)

"Мідтьюллан" (Данія)

"Нант" (Франція)

"Монако" (Франція)

Жеребкування відбудеться у понеділок, 7 листопада. Матчі заплановані на 16 та 23 лютого. "Гірники" першу зустріч проведуть удома.

Нагадаємо, що свій виступ у Лізі Європи завершило київське "Динамо". Наш клуб посів останнє місце у групі, у шостому турі динамівці програли "Фенербахче".