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"МЮ"? "Рома"? З ким може зіграти "Шахтар" у Лізі Європи

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Гірники" вилетіли з Ліги чемпіонів
"Гірники" вилетіли з Ліги чемпіонів. Фото ФК Шахтар

Донецький клуб зустрінеться з командою, яка посіла друге місце у групі

Завершилися всі матчі групового етапу Ліги Європи і стало відомо, хто з клубів потрапив до стикових матчів за право вийти до 1/8 фіналу. Це будуть суперники "Шахтаря", який вилетів із Ліги чемпіонів.

Потенційних суперників у донецького клубу – вісім. Серед них такі гранди, як "Манчестер Юнайтед" та "Рома".

Усі клуби, які можуть зіграти з "Шахтарем":

  • ПСВ (Нідерланди)
  • "Ренн" (Франція)
  • "Рома" (Італія)
  • "Уніон" (Німеччина)
  • "МЮ" (Англія)
  • "Мідтьюллан" (Данія)
  • "Нант" (Франція)
  • "Монако" (Франція)

Жеребкування відбудеться у понеділок, 7 листопада. Матчі заплановані на 16 та 23 лютого. "Гірники" першу зустріч проведуть удома.

Нагадаємо, що свій виступ у Лізі Європи завершило київське "Динамо". Наш клуб посів останнє місце у групі, у шостому турі динамівці програли "Фенербахче".

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#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи