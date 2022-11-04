"МЮ"? "Рома"? З ким може зіграти "Шахтар" у Лізі Європи
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Донецький клуб зустрінеться з командою, яка посіла друге місце у групі
Завершилися всі матчі групового етапу Ліги Європи і стало відомо, хто з клубів потрапив до стикових матчів за право вийти до 1/8 фіналу. Це будуть суперники "Шахтаря", який вилетів із Ліги чемпіонів.
Потенційних суперників у донецького клубу – вісім. Серед них такі гранди, як "Манчестер Юнайтед" та "Рома".
Усі клуби, які можуть зіграти з "Шахтарем":
- ПСВ (Нідерланди)
- "Ренн" (Франція)
- "Рома" (Італія)
- "Уніон" (Німеччина)
- "МЮ" (Англія)
- "Мідтьюллан" (Данія)
- "Нант" (Франція)
- "Монако" (Франція)
Жеребкування відбудеться у понеділок, 7 листопада. Матчі заплановані на 16 та 23 лютого. "Гірники" першу зустріч проведуть удома.
Нагадаємо, що свій виступ у Лізі Європи завершило київське "Динамо". Наш клуб посів останнє місце у групі, у шостому турі динамівці програли "Фенербахче".