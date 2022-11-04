"МЮ"? "Рома"? С кем может сыграть "Шахтер" в Лиге Европы

Донецкий клуб встретится с командой, которая заняла второе место в группе

Завершились все матчи группового этапа Лиги Европы и стало известно, кто из клубов попал в стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала. Это будут соперники "Шахтера", который вылетел из Лиги чемпионов.

Потенциальных соперников у донецкого клуба — восемь. Среди них такие гранды, как "Манчестер Юнайтед" и "Рома".

Все клубы, которые могут сыграть с "Шахтером":

ПСВ (Нидерланды)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Унион" (Германия)

"МЮ" (Англия)

"Мидтьюлланн" (Дания)

"Нант" (Франция)

"Монако" (Франция)

Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября. Матчи запланированы на 16 и 23 февраля. "Горняки" первую встречу проведут дома.

Напомним, что свое выступление в Лиге Европы завершило киевское "Динамо". Наш клуб занял последнее место в группе, в шестом туре динамовцы проиграли "Фенербахче".