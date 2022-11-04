"МЮ"? "Рома"? С кем может сыграть "Шахтер" в Лиге Европы
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Донецкий клуб встретится с командой, которая заняла второе место в группе
Завершились все матчи группового этапа Лиги Европы и стало известно, кто из клубов попал в стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала. Это будут соперники "Шахтера", который вылетел из Лиги чемпионов.
Потенциальных соперников у донецкого клуба — восемь. Среди них такие гранды, как "Манчестер Юнайтед" и "Рома".
Все клубы, которые могут сыграть с "Шахтером":
- ПСВ (Нидерланды)
- "Ренн" (Франция)
- "Рома" (Италия)
- "Унион" (Германия)
- "МЮ" (Англия)
- "Мидтьюлланн" (Дания)
- "Нант" (Франция)
- "Монако" (Франция)
Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября. Матчи запланированы на 16 и 23 февраля. "Горняки" первую встречу проведут дома.
Напомним, что свое выступление в Лиге Европы завершило киевское "Динамо". Наш клуб занял последнее место в группе, в шестом туре динамовцы проиграли "Фенербахче".