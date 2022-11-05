Топ-клубы выстроились в очередь: "Шахтер" повесил космический ценник на Мудрика

"Горняки" получат целое состояние за игрока

Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов УЕФА попытается продать свою главную звезду в зимнее трансферное окно.

Журналист Бен Якобс в Twitter поделился информацией касательно потенциального трансфера вингера Михаила Мудрика этой зимой. По информации Якобса, "Шахтер" будет рассматривать предложения по 21-летнему хавбеку от 60 млн евро (больше 2 млрд грн).

"Позиция "Шахтера" не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт для его продажи в январе. Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только за правильную цену. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в Лиге чемпионов", — написал Якобс.

Он также добавил, что в подписании Мудрика лично заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета. За украинцем также следят скауты "Ливерпуля", ПСВ, "Ювентуса" и "Атлетико" (Мадрид). Кроме того, из АПЛ к Михаилу присматриваются "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Эвертон", который уже делал "Горнякам" предложение по игроку в 30 млн евро этим летом.

Отметим, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Мудрик установил невероятное достижение на поле.

Напомним, "Шахтер" в феврале сыграет в стыковом раунде Лиги Европы. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку этой стадии еврокубка в Украине.