"Арсенал" сделал очень достойное предложение по Мудрику

Переход Мудрика станет грандиозным событием для украинского футбола

Лондонский "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по полузащитнику Михаилу Мудрику, который стал рекордсменом на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub. Он отметил, что лидер АПЛ официально сделал "очень достойное" предложение "Шахтеру", однако точная сумма не называется. Кроме того, "Канониры" уже договорились с Михаилом, и теперь судьбу трансфера решает руководство "Горняков".

"По моей информации, по моим источникам "Арсенал" все-таки сделал официальное предложение "Шахтеру" на приобретение Михаила Мудрика. Сумма держится в секрете. Но, как говорили люди, с которыми я общался, она очень достойная. Достаточно адекватная прописана и основная сумма, и бонусы. Достаточно интересное предложение от "Арсенала". Насколько я понимаю, оно пришло на "Шахтер".

Будет или не будет "Шахтер" ее принимать – это уже вопрос переговорного процесса. "Арсенал" также контактировал с Михаилом. Он заверил, что "Арсенал" — это большой клуб, и для него было бы большой честью играть за него, но сегодня он футболист "Шахтера", и только "Шахтер" может определить, где он продолжит карьеру", — сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" будет рассматривать предложения по Мудрику от 60 млн евро. К слову, Виктор Леоненко критиковал Михаила за игру в Лиге чемпионов.