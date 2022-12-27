"Шахтар" відхилив багатомільярдну пропозицію щодо Мудрика

"Гірники" хочуть більше грошей

Донецький "Шахтар" відкинув першу пропозицію лондонського "Арсеналу" щодо вінгера збірної України Михайла Мудрика у розмірі 55 мільйонів фунтів (близько 2,5 млрд гривень).

Про це повідомляє британське видання The Telegraph. За інформацією джерела, "Арсенал" зможе отримати гравця лише покращивши свою пропозицію, адже "Гірники" налаштовані рішуче.

Чемпіону України за гравця національної команди запропонували близько 45 мільйонів євро + 20 мільйонів можливих бонусів. The Telegraph називає суму 55 мільйонів фунтів, проте "Гірники" хочуть більше грошей за 21-річного лівого вінгера. До речі, сам Мудрик неодноразово заявляв, що хоче перейти саме до лондонського "Арсеналу".

Напередодні "Арсенал" здобув вольову перемогу на "Вест Хемом" в АПЛ (3:1), а Мудрик на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіс, на якій він дивиться матч.

У поточному сезоні Мудрик провів 18 матчів на клубному рівні, відзначившись 10 голами та 8 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що за Мудриком вишикувалася черга з відомих клубів, а ось журналіст Франков вважає, що "Шахтар" взяв Михайла в "заручники".