"Шахтар" взяв Мудрика в "заручники": Франков висловився про трансфер головної зірки збірної України

Український футболіст може перейти до топклубу вже зараз

Вінгер збірної України з футболу Михайло Мудрик — не більше, ніж заручник у клубно-грошових ігрищах "Шахтаря", який хоче продати гравця за рекордну суму.

Такою думкою на своєму telegram-каналі поділився журналіст Артем Франков. Напередодні "Арсенал" зробив пропозицію щодо гравця на суму 60 млн євро (з урахуванням бонусів). Франков вважає, що доля футболіста перебуває в руках керівництва "Гірників".

"Що стосується Мудрика за 85 млн фунтів. Продадуть — не вперше похвалимо менеджмент "Шахтаря", проголосивши його королем трансферного ринку. Не продадуть — вибачте. Така ось цинічна правда.

Ціна не буває високою чи низькою, великою чи маленькою, дорогою чи дешевою незалежно від правил граматики. Ціна є продуктом узгодження позицій покупця та продавця з урахуванням потреб та поглядів обох. Якщо Мудрика куплять, ціна правильна як мінімум знизу. Якщо не куплять — ціну виставлено неправильно як мінімум зверху.

А сам гравець – не більше ніж заручник у клубно-грошових ігрищах”, – написав Франков.

Раніше повідомлялося, що за Мудриком вишикувалася ціла черга з відомих команд. До слова, у центральному матчі чемпіонату України Михайло оформив блискучий соло гол.