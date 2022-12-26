У ФІФА допустять росію до відбору на ЧС-2026: названо умову

рф може перейти в Азійську футбольну конфедерацію

Збірну росії з футболу, яка знаходиться під санкціями ФІФА та УЄФА, можуть допустити до відбору на ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці, якщо Російський футбольний союз (РФС) залишить Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та перейде в Азійську футбольну конфедерацію (АФК).

Про це повідомляє Матч ТВ. За інформацією джерела, у ФІФА не проти допустити рф до відбору на наступний мундіаль, якщо росія представлятиме Азію, а не Європу.

До речі, Виконком РФС 23 грудня відклав ухвалення рішення про перехід до АФК. Президент РФС Олександр Дюков заявив, що остаточне рішення з цього питання ухвалять 27 грудня, а до 31 числа РФС має час подати документи на вступ, щоб збірна росії встигла взяти участь у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Зазначимо, така позиція ФІФА схиляє РФС до переходу у АФК.

Збірна росії у своєму останньому міжнародному матчі (товариська гра) не змогла обіграти Узбекистан (0:0).

Раніше повідомлялося, що УЄФА не хоче прощатися з росією. До речі, в Союзі навіть хочуть провести міжнародний футбольний турнір у рф, попри заборону для російських команд і збірних брати участь у міжнародних змаганнях.