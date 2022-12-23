УЄФА проведе у росії міжнародний футбольний турнір
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У рф заявили про проведення міжнародного футбольного турніру у Волгограді під егідою УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проведе міжнародний турнір для юнацьких збірних команд у травні у Волгограді (росія), попри усунення всіх російських команд та збірних від усіх міжнародних турнірів.
Про це повідомили у службі комунікацій Російського футбольного союзу (РФС), передає ТАСС. За даними джерела, УЄФА погодився на проведення міжнародних юнацьких змагань у Волгограді ще кілька місяців тому.
"У травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому", — повідомили у РФС.
Зазначимо, 28 лютого Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА тимчасово усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Проте в росії особливо не засмутилися, адже російські футболісти лише ганьбили країну.
Нагадаємо, за даними росЗМІ, УЄФА не хоче, щоб росія перейшла в Азійську конфедерацію футболу.