У рф заявили про проведення міжнародного футбольного турніру у Волгограді під егідою УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проведе міжнародний турнір для юнацьких збірних команд у травні у Волгограді (росія), попри усунення всіх російських команд та збірних від усіх міжнародних турнірів.

Про це повідомили у службі комунікацій Російського футбольного союзу (РФС), передає ТАСС. За даними джерела, УЄФА погодився на проведення міжнародних юнацьких змагань у Волгограді ще кілька місяців тому.

"У травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому", — повідомили у РФС.

Зазначимо, 28 лютого Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА тимчасово усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Проте в росії особливо не засмутилися, адже російські футболісти лише ганьбили країну.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, УЄФА не хоче, щоб росія перейшла в Азійську конфедерацію футболу.