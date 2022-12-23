В рф заявили о проведении международном футбольного турнире в Волгограде под эгидой УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет международный турнир для юношеских сборных команд в мае в Волгограде (россия), несмотря на отстранение всех российских команд и сборных от всех международных турниров.

Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС. По данным источника, УЕФА согласиллся на проведение международных юношеских соревнований в Волгограде еще несколько месяцев назад.

"В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад", — сообщили в РФС.

Отметим, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Тем не менее в россии особо не расстроились, ведь российские футболисты только позорили страну.

Напомним, по данным росСМИ, УЕФА не хочет, чтобы рф перешла в Азиатскую конфедерацию футбола.