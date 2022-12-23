УЕФА не хочет окончательно прощаться с россией

В УЕФА ждут, пока наладится геополитическая ситуация

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое отстранило россиян от международных матчей в связи с агрессией рф в Украине, выступает против того, чтобы Российский футбольный союз (РФС) вышел из состава организации и перешел в Азиатскую конфедерацию.

Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По информации росСМИ, в главной европейской футбольной организации будут считать такой вариант "репутационной потерей".

"УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство россии в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации", — гласит сообщение.

Напомним, в россии высмеяли международный бан футболистов. К примеру, депутат госдумы рф Ирина Роднина заявила, что российские футболисты только позорили страну. Ранее российские оккупанты объявили главные футбольные организации мира (УЕФА и ФИФА) "врагами".