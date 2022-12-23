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УЄФА не хоче остаточно прощатися з росією

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Футбол у росії Новина оновлена 23 грудня 2022, 10:17
Футбол у росії. Фото instagram.com/rfsruofficial

В УЄФА чекають, доки налагодиться геополітична ситуація

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яке відсторонило росіян від міжнародних матчів у зв’язку з агресією рф в Україні, виступає проти того, щоб Російський футбольний союз (РФС) вийшов зі складу організації та перейшов до Азійської конфедерації.

Про це "Чемпіонату" повідомило джерело, знайоме із ситуацією. За інформацією росЗМІ, у головній європейській футбольній організації вважатимуть такий варіант "репутаційною втратою".

"УЄФА, попри поточну ситуацію, не хоче втрачати членство росії у складі своєї організації. УЄФА виступає за варіант, при якому після зниження напруги геополітичної обстановки російський футбол почне знову інтегруватися в європейський.

Для УЄФА буде великим репутаційним ударом втрата такої країни навіть за умови нинішньої ситуації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у росії висміяли міжнародний бан футболістів. Наприклад, депутат держдуми рф Ірина Родніна заявила, що російські футболісти тільки ганьбили країну. Раніше російські окупанти оголосили головні футбольні організації світу (УЄФА та ФІФА) "ворогами".

Теги:
#Футбол #УЄФА #Росія #РФС