УЄФА не хоче остаточно прощатися з росією

В УЄФА чекають, доки налагодиться геополітична ситуація

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яке відсторонило росіян від міжнародних матчів у зв’язку з агресією рф в Україні, виступає проти того, щоб Російський футбольний союз (РФС) вийшов зі складу організації та перейшов до Азійської конфедерації.

Про це "Чемпіонату" повідомило джерело, знайоме із ситуацією. За інформацією росЗМІ, у головній європейській футбольній організації вважатимуть такий варіант "репутаційною втратою".

"УЄФА, попри поточну ситуацію, не хоче втрачати членство росії у складі своєї організації. УЄФА виступає за варіант, при якому після зниження напруги геополітичної обстановки російський футбол почне знову інтегруватися в європейський.

Для УЄФА буде великим репутаційним ударом втрата такої країни навіть за умови нинішньої ситуації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у росії висміяли міжнародний бан футболістів. Наприклад, депутат держдуми рф Ірина Родніна заявила, що російські футболісти тільки ганьбили країну. Раніше російські окупанти оголосили головні футбольні організації світу (УЄФА та ФІФА) "ворогами".