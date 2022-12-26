В ФИФА допустят россию к отбору на ЧМ-2026: названо условие

рф может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию

Сборную россии по футболу, которая находится под санкциями ФИФА и УЕФА, могут допустить к отбору на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексики, если Российский футбольный союз (РФС) покинет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перейдет в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Об этом сообщает Матч ТВ. По информации источника, в ФИФА не против допустить рф к отбору на следующий мундиаль, если россия будет представлять Азию, а не Европу.

К слову, Исполком РФС 23 декабря отложил принятие решения о переходе в АФК. Президент РФС Александр Дюков заявил, что окончательное решение по этому вопросу примут 27 декабря, а до 31‑го числа у РФС есть время подать документы на вступление, чтобы сборная россии успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года. Отметим, данная позиция ФИФА склоняет РФС к переходу в АФК.

Сборная россии в своем последнем международном матче (товарищеская игра) не сумела обыграть Узбекистан (0:0).

Ранее сообщалось, что УЕФА не хочет прощаться с россией. К слову, в Союзе даже хотят провести международный футбольный турнир в рф, несмотря на запрет для российских команд и сборных участвовать в международных соревнованиях.