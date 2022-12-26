"Пеле попрощався із сім’єю": легенда футболу повільно програє битву з раком
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Триразовий чемпіон світу потрапив до лікарні ще у листопаді
Стан здоров’я легендарного бразильського футболіста Пеле погіршується з кожним днем.
Про це написав у Twitter бізнесмен Френк Халід із посиланням на сім’ю 82-річного бразильця. За інформацією джерела, "Король футболу" вже попрощався зі своїми близькими.
"Пеле, який продовжує перебувати у шпиталі, попрощався зі своєю родиною та друзями. Легенда футболу повільно програє битву з раком. Його родина каже, що стан погіршується дедалі більше", — написав Халід.
Пеле продовжує боротися з прогресуючими наслідками раку товстої кишки. Це захворювання було виявлено у нього ще восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, проте згодом його організм перестав реагувати на неї. Через це стан легенди футболу поступово погіршувався, і 29 листопада він був госпіталізований для проведення тестів та перепризначення курсу лікування.
Дочка Пеле на початку грудня розповідала, що її батько також підхопив інфекцію у легенях. Футбольний клуб "Сантос", за який виступав бразилець, розпочав підготовку до його похорону. На домашній арені клубу в центрі поля встановили великий намет, в якому стоїть золота труна із зображенням Пеле по бокам.