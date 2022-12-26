"Пеле попрощался с семьей": легенда футбола медленно проигрывает битву с раком

Трехкратный чемпион мира попал в больницу еще в ноябре

Состояние здоровья легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшается с каждым днем.

Об этом написал в Twitter бизнесмен Фрэнк Халид со ссылкой на семью 82-летнего бразильца. По информации источника, "Король футбола" попрощался со своей семьей.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", — написал Халид.

Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Это заболевание было выявлено у него еще осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, однако впоследствии его организм перестал реагировать на нее. Из-за этого состояние легенды футбола постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Дочь Пеле в начале декабря рассказывала, что ее отец также подхватил инфекцию в легких. Футбольный клуб "Сантос", за который выступал бразилец, начал подготовку к его похоронам. На домашней арене клуба в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.