Бразильский клуб изменит эмблему в честь Пеле

На логотипе "Сантоса" появится корона

Легенда мирового футбола Пеле находится в больнице в тяжелом состоянии, а его родной клуб "Сантос" уже готовится к похоронам знаменитого нападающего.

Также "Сантос" собирается изменить клубную эмблему, чтобы отдать уважение Пеле. Команда из Сан-Паулу добавит к своем нынешнему логотипу корону, ведь Пеле всегда называли королем футбола, сообщает El Chiringuito TV.

"Сантос" — родная команда Пеле. Здесь он добился всех своих рекордов. Из "Сантоса" футболист уезжал в сборную Бразилии, с которой трижды становился чемпионом мира.

В последние месяцы 82-летний Пеле прошел химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.

Напомним, фанаты сборной Бразилии трогательно поддержали Пеле во время матча чемпионата мира.

Ранее Пеле назвал своего наследника в мировом футболе. И это не Месси или Роналду.