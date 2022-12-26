Бразильський клуб змінить емблему на честь Пеле

На логотипі "Сантоса" з’явиться корона

Легенда світового футболу Пеле знаходиться у лікарні у важкому стані, а його рідний клуб "Сантос" вже готується до похорону знаменитого нападника.

Також "Сантос" збирається змінити клубну емблему, щоб віддати шану Пеле. Команда із Сан-Паулу додасть до свого нинішнього логотипу корону, адже Пеле завжди називали королем футболу, повідомляє El Chiringuito TV.

"Сантос" — рідна команда Пеле. Тут він досяг усіх своїх рекордів. З "Сантоса" футболіст їхав до збірної Бразилії, з якою тричі ставав чемпіоном світу.

Останніми місяцями 82-річний Пеле пройшов хіміотерапію, яка, однак, не принесла позитивного результату. У вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Нагадаємо, фанати збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле під час матчу чемпіонату світу.

Раніше Пеле назвав свого спадкоємця у світовому футболі. І це не Мессі чи Роналду.