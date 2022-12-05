Новый диагноз для Пеле: чем болен Король футбола

Дочь знаменитого футболиста рассказала, почему отец попал в больницу

На чемпионате мира по футболу фанаты сборной Бразилии мощно поддержали своего кумира. Король футбола попал в больницу. Чем болен Пеле рассказала его дочь Флавия.

"Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в легких. Поэтому он в больнице, из-за инфекции в легких. В больнице он получает помощь, но не находится в реанимации. Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице", — приводит слова дочери бывшего футболиста Globo Esporte.

Ранее появилась информация, что Пеле не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

Напомним, что 5 декабря бразильцы сыграют матч плей-офф ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Бразилия — Корея.

Кстати, перед чемпионатом мира Пеле обратился к футболистам сборной Бразилии. Он пожелал команде стать шестикратными чемпионами мира.