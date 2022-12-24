Ще одна ніч поряд: дочка Пеле показала хворого батька

Легендарний футболіст останні тижні перебуває у лікарні

Король футболу 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні Сан-Паулу. Минулого місяця він захворів на коронавірус, а на тлі інших хвороб стан легендарного футболіста значно погіршився.

Дочка Пеле останні дні не відходить від батька ні на крок. Келі запостила у Instagram фото із лікарняної палати. На знімку видно, як жінка лежить на грудях батька.

"Ми продовжуємо — у боротьбі та вірі. Ще одна ніч разом", — підписала фото Келі.

В останні місяці Пеле пройшов хіміотерапію, яка, однак, не дала позитивного результату. У вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Раніше Пеле назвав свого спадкоємця у світовому футболі. І це не Мессі чи Роналду.

Нагадаємо, фанати збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле під час матчу чемпіонату світу.