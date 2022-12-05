Новий діагноз для Пеле: на що хворий Король футболу

Дочка знаменитого футболіста розповіла, чому батько потрапив до лікарні

На чемпіонаті світу з футболу фанати збірної Бразилії потужно підтримали свого кумира. Король футболу потрапив до лікарні. На що хворий Пеле розповіла його дочка Флавія.

"Приблизно три тижні тому він захворів на коронавірус. Він зробив вакцинацію, всі щеплення, але через лікування від раку та хіміотерапію його організм ослаб, він підхопив інфекцію в легенях. Тому він у лікарні, через інфекцію в легенях. У лікарні він отримує допомогу, але не перебуває в реанімації. Він не перебуває в небезпеці. Коли людина нездужає, їй краще бути в лікарні", — наводить слова дочки колишнього футболіста Globo Esporte.

Раніше з’явилася інформація, що Пеле не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заспокоїв вболівальників. А лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

Нагадаємо, що 5 грудня бразильці зіграють матч плей-офф ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Бразилія — Корея.

До речі, перед чемпіонатом світу Пеле звернувся до футболістів збірної Бразилії. Він побажав команді стати шестиразовими чемпіонами світу.