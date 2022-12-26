Футболіст із рф розкрив правду про росіян

Росіянин порівняв жителів рф з європейцями

Захисник "Факела" Кирило Суслов на тлі міжнародного бана російських команд та збірних порівняв росіян з європейцями.

Суслов вважає, що представники росії більш агресивні, а представники Європи — більш позитивні. Про це росіянин розповів в інтерв’ю metaratings.ru.

На запитання, чи потрібно російським футболістам їхати до Європи, він відповів, що, звичайно, потрібно їхати й виходити із зони комфорту. Крім того, гравець зазначив, що в Європі він зустрічає набагато більше доброзичливих людей, ніж у росії. Кирило вважає, що це пояснюється рівнем доходів населення.

"Я б віддав свою дитину в європейську академію, щоб вона там розвивалася і тренувалася. Там інша ментальність та інший підхід. У росії люди агресивні, вічно чогось вимагають. У нас прийнято обурюватися, чому цей заробляє стільки, а цей стільки. Звичайно, не скрізь і не всі, але більшість.

А в Європі я зустрічав більше доброзичливих та позитивних людей. Чому так? Тому що рівень доходів приблизно рівний у людей, мінімальна допомога та пенсія – 120 тисяч рублів", – заявив футболіст, який виступав за норвезький ФК "Конгсвінгер" з 2016 по 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що ФІФА може допустити росію до ЧС-2026.

Нагадаємо, у росії назвали перемогу Аргентини на ЧС-2022 неповноцінною, адже на мундіалі в Катарі не брали участі росіяни.