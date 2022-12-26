Мессі зажурився, Мартінес пішов змивати тату: у росії назвали неповноцінною перемогу Аргентини на ЧС-2022

Вболівальники висміяли російського чиновника

Віцепрем’єр російської федерації Дмитро Чернишенко заявив, що жоден спортсмен не може вважати себе чемпіоном світу під час усунення росіян від змагань. Виходить, що і збірна Аргентини після перемоги на ЧС-2022 не може вважати себе чемпіоном.

"Ніхто не може назвати турніри повноцінними, якщо там немає такої великої держави, як росія. Жоден спортсмен не може вважати себе чемпіоном світу без Росії. Вони самі себе покарали. Ну нічого, все повернеться на круги своя, нам потрібно залишатися у формі", — цитує Чернишенко sports.ru.

Після такого марення російські вболівальники висміяли чиновника у коментарях до статті.

"Мессі зажурився", "Мартінес і Ді Марія пішли змивати татуювання з Кубком світу, після цього шокуючого висловлювання пана Чернишенка", "Шах і мат, Мессі. Роналду вчасно все зрозумів і звалив із цього потьомкінського села", — пишуть фанати.

Раніше депутат держдуми стала посміховиськом, назвавши Мессі секретним агентом росії.

Нагадаємо, що фото Мессі з Кубком світу побило рекорд у Instagram. До речі, Ліонель порушив регламент при нагородженні на ЧС-2022, але аргентинець у цьому не винен.