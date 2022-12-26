Месси уныл, Мартинес пошел смывать тату: в россии назвали неполноценной победу Аргентины на ЧМ-2022

Болельщики высмеяли российского чиновника

Вице-премьер российской федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в период отстранения россиян от соревнований. Выходит, что и сборная Аргентины после победы на ЧМ-2022 не может себя считать чемпионом.

"Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы, как россия. Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме", — цитирует Чернышенко sports.ru.

После такого бреда российские болельщики высмеяли чиновника в комментариях к статье.

"Месси приуныл", "Мартинес и Ди Мария пошли смывать татуировки с Кубком мира, после этого шокирующего высказывания господина Чернышенко", "Шах и мат, Месси. Роналду вовремя все понял и свалил из этой потемкинской деревни", — пишут фанаты.

Ранее депутат госдумы стала посмешищем, назвав Месси секретным агентом россии.

Напомним, что фото Месси с Кубком мира побило рекорд в Instagram. К слову, Лионель нарушил регламент при награждении на ЧМ-2022, но аргентинец в этом не виноват.