"Грязь в поддержку россии": депутат госдумы стала посмешищем, назвав Месси секретным агентом рф

В рф в финале ЧМ-2022 увидели "знамение", которое якобы говорит о победе россии в войне

Депутат госдумы рф Светлана Журова увидела символ полномасштабного вторжения россии в Украину (букву Z) на шортах Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу-2022 Аргентина — Франция.

Об этом она сообщила в личном Telegram-канале. Депутат считает, что на гразных шортах капитана сборной Аргентины Лионеля Месси можно рассмотреть букву Z, случайно появившуюся там после падения футболиста на газон.

"Я подумала, что это фейк и сама отмотала назад трансляции. Действительно так и было. Конечно, он просто упал, и трава отпечаталась на его белых шортах. Он этого не делал специально", — написала Журова.

Позднее Светлана пошутила, что Месси является секретным агентом кремля. Депутат также умудрилась посчитать, что грязь на шортах Лионеля является вещим знаком, который якобы говорит о приближении победы рф в войне.

"Я пошутила на этот счет, что Месси — наш секретный агент. Но факт остается фактом. Надеюсь, что победа России будет скоро. Надеюсь, что будут мирные переговоры", — цитируют Журову nation-news.ru.

К слову, россияне высмеяли слова Журовой у нее под постом в telegram.

Ранее сообщалось, что фото Месси с Кубком мира побило рекорд в Instagram. К слову, Лионель нарушил регламент при награждении на ЧМ-2022, но аргентинец в этом не виноват.