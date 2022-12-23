"Бруд на підтримку росії": депутат держдуми стала посміховиськом, назвавши Мессі секретним агентом рф

У росії у фіналі ЧС-2022 побачили "знак", який нібито говорить про перемогу рф у війні

Депутат держдуми росії Світлана Журова побачила символ повномасштабного вторгнення росії в Україну (букву Z) на шортах Ліонеля Мессі у фіналі чемпіонату світу з футболу-2022 Аргентина — Франція.

Про це вона повідомила в особистому Telegram-каналі. Депутат вважає, що на брудних шортах капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі можна розглядіти букву Z, яка випадково з’явилася там після падіння футболіста на газон.

"Я подумала, що це фейк і сама відмотала назад трансляції. Справді так і було. Звичайно, він просто впав, і трава відпечаталась на його білих шортах. Він цього не робив спеціально", — написала Журова.

Згодом Світлана пожартувала, що Мессі є секретним агентом кремля. Депутат також примудрилася порахувати, що бруд на шортах Ліонеля є пророчим знаком, який нібито говорить про наближення перемоги росії у війні.

"Я пожартувала з цього приводу, що Мессі — наш секретний агент. Але факт залишається фактом. Сподіваюся, що перемога росії буде скоро. Сподіваюся, що будуть мирні переговори", — цитують Журову nation-news.ru.

До речі, росіяни висміяли слова Журової у неї під постом у telegram.

Раніше повідомлялося, що фото Мессі з Кубком світу побило рекорд в Instagram. Ліонель порушив регламент при нагородженні на ЧС-2022, але аргентинець у цьому не винен.