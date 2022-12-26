Футболист из рф раскрыл правду про россиян

Россиянин сравнил жителей рф с европейцами

Защитник "Факела" Кирилл Суслов на фоне международного бана российских команд и сборных сравнил россиян с европейцами.

Суслов считает, что представители рф более агрессивны, а представители Европы — более позитивны. Об этом россиянин рассказал в интервью metaratings.ru.

На вопрос, нужно ли российским футболистам ехать в Европу, он ответил, что конечно же нужно ехать и выходить из зоны комфорта. Кроме того, игрок отметил, что в Европе он встречах намного больше доброжелательных людей, чем в рф. Кирилл считает, что это объясняется уровнем дохода населения.

"Я бы отдал своего ребенка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В россии люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть.

А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей", – заявил футболист, выступавший за норвежский ФК "Конгсвингер" с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что ФИФА может допустить россию к ЧМ-2026.

Напомним, в россии назвали победу Аргентины на ЧМ-2022 неполноценной, ведь на мундиале в Катаре не участвовали россияне.