"Шахтер" взял Мудрика в "заложники": Франков высказался о трансфере главной звезды сборной Украины

Украинский футболист может перейти в топ-клуб уже сейчас

Вингер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик — не более чем заложник в клубно-денежных игрищах "Шахтера", который хочет продать игрока за рекордную сумму.

Таким мнением на своем telegram-канале поделился журналист Артем Франков. Накануне "Арсенал" сделал предложение по игроку на сумму 60 млн евро (с учетом бонусов). Франков считает, что судьба футболиста находится в руках руководства "Горняков".

"Что касается Мудрика за 85 млн фунтов. Продадут — не в первый раз похвалим менеджмент "Шахтера", провозгласив его королем трансферного рынка. Не продадут — извините. Такая вот циничная правда.

Цена не бывает высокой или низкой, большой или маленькой, дорогой или дешевой независимо от правил грамматики. Цена есть продукт согласования позиций покупателя и продавца с учетом потребностей и воззрений обоих. Если Мудрика купят — цена правильная как минимум снизу. Если не купят — цена выставлена неверно как минимум сверху.

А сам игрок — не более чем заложник в клубно-денежных игрищах", — написал Франков.

Ранее сообщалось, что за Мудриком выстроилась целая очередь из известных команд. К слову, в центральном матче чемпионата Украины Михаил оформил блестящий соло гол.