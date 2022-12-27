На Жареном Манхэттене: футболист сборной Украины отдыхает в необычном месте

Супруга Владислава Кочергина показала фото из отпуска

Во многих европейских футбольных чемпионатах сейчас перерыв. Футболисты разъехались по отпускам. На отдыхе и полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин. Ранее мы писали, что сборная Украины может получить нового тренера.

Футболист вместе с женой и маленьким сыном сейчас в Абу-Даби. Столицу ОАЭ Карина Кочергина сравнила с районом Нью-Йорка.

"Абу-Даби – Жареный Манхэттен. Это второе название столицы ОАЭ. И если со словом жареный и так все ясно (летом температура тут достигает показателя в +50 С), то Манхэттеном Абу-Даби называют из-за схожести плана расположения зданий.

Проектировщики, которые застраивают столицу ОАЭ, стараются воссоздать планировку знаменитого нью-йоркского района. Примечательно, что названий улиц в Абу-Даби, как и на Манхэттене, нет. Существует только сухая нумерация", — написала Карина в Instagram.

Владислав Кочергин начинал карьеру в "Днепре", потом пять сезонов отыграл за луганскую "Зарю", а сейчас играет за польский "Ракув". 8 сентября 2021 года дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя на замену вместо Андрея Ярмоленко.

Мы также сообщали, что национальную команду должен был возглавить Мирон Маркевич.

Ранее мы писали, что украинская спортсменка повторила легендарное фото Лионеля Месси в постели.