Шевченко уходит - и я буду беру сборную: сенсационное признание тренера

Маркевич должен был возглавить национальную команду после Евро-2020

Сейчас в сети много слухов, что новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров. Однако, как оказалось, национальную команду должен был возглавлять Мирон Маркевич.

Мирон Богданович выводил "Металлист" в Лигу чемпионов, а с "Днепром" играл в финале Лиги Европы. В 2010 году он был назначен главным тренером сборной Украины. Но через пару месяцев он подал в отставку из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины лишить "Металлист" 9 очков за якобы договорный матч против "Карпат".

А после Евро-2020 Маркевич мог снова принять национальную команду.

"У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому, что была договоренность — Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную. Но не получилось. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно", — цитирует Маркевича FanDay.

Ранее Маркевич призвал Мирчу Луческу покинуть "Динамо". Он считает, что 77-летнему румынскому специалисту стоит задуматься о другой деятельности из-за возраста.

Напомним, что сын Андрея Шевченко будет тренироваться с "Тоттенхэмом".