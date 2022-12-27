Сын Шевченко будет играть в бывшей команде Реброва

Кристиан стал игроком "Тоттенхэма"

Недавно 15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с "Челси". Говорят, на просмотре Струк обошел сына Андрея Шевченко. Но и Кристиан Шевченко без клуба не остался

Как рассказал журналист Игорь Цыганык, Шевченко-младший будет тренироваться в академии лондонского "Тоттенхэма".

"Насколько я понимаю, Кристиан перешел в "Тоттенхэм". В "Тоттенхэме" он, кстати, работает с Яя Туре", — сказал журналист в эфире авторской программы "Циганик Live".

Напомним, Яя Туре известен в Украине своими выступлениями за донецкий "Металлург", цвета которого защищал с 2004 по 2005 годы.

За "Тоттенхэм" с 2000 по 2004 год играл Сергей Ребров. А Шевченко выступал за другой лондонский клуб — "Челси".

Ранее была информация, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Если до марта Ребров покинет "Аль-Айн", то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Мы сообщали, что фанаты "Аль-Айна" требуют отставки Реброва.