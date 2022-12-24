Подвинул сына Шевы: парень с Тернопольщины подписал контракт с "Челси"
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Иван Струк будет играть в молодежной академии клуба
Украинский полузащитник Иван Струк официально стал игроком лондонского "Челси". Парень подписал контракт на два года. А ему всего 15 лет. Юный футболист будет выступать в молодежной академии клуба.
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Как сообщает Чортковский городской совет, Струк выиграл конкуренцию на просмотре у других девяти юных футболистов среди которых был и сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко.
Иван Струк родился в городе Чертков Тернопольской области. Дедушка и отец Ивана в свое время выступали за чертковский "Кристалл" и тернопольскую "Ниву". Более того, дедушка Ивана Струка трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой Колос" среди сельских команд в составе "Колоса" из Бучача.
Напомним, в Интернете создана петиция с требованием переиграть финал ЧМ-2022. Ее уже подписало более 200 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что после победы в финале чемпионата мира на аргентинской банкноте может оказаться Лионель Месси.