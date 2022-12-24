Посунув сина Шеви: хлопець із Тернопільщини підписав контракт із "Челсі"

Іван Струк гратиме у молодіжній академії клубу

Український півзахисник Іван Струк офіційно став гравцем лондонського "Челсі". Хлопець підписав контракт на два роки. А йому лише 15 років. Юний футболіст виступатиме у молодіжній академії клубу.

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Як повідомляє Чортківська міська рада, Струк виграв конкуренцію на перегляді в інших дев’яти юних футболістів, серед яких був і син легенди українського футболу Андрія Шевченка.

Іван Струк народився у місті Чортків Тернопільської області. Дідусь та батько Івана свого часу виступали за чортківський "Кристал" та тернопільську "Ниву". Більше того, дідусь Івана Струка тричі ставав володарем кубка СРСР "Золотий Колос" серед сільських команд у складі "Колосу" з Бучача.

Іван Струк із рідними після підписання контракту

Нагадаємо, в Інтернеті створено петицію з вимогою переграти фінал ЧС-2022. Її вже підписало понад 200 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що після перемоги у фіналі чемпіонату світу на аргентинській банкноті може з'явитися Ліонель Мессі.