Фінал ЧС-2022 хочуть переграти через "продажного суддю"

Французи вважають, що їх засудили у фіналі

Французькі вболівальники вимагають переграти фінал чемпіонату світу з футболу в Катарі Аргентина — Франція через "продажне суддівство", яке вплинуло на підсумковий результат (поразка французів у серії пенальті).

Відповідну петицію зареєстрували на сайті MesOpinions. Вона зібрала вже понад 200 тисяч підписів.

Цю петицію планують направити на розгляд до Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Наразі прохання про перегравання фіналу чемпіонату світу підписало понад 200 тисяч осіб. У Франції вважають, що Аргентина вийшла вперед завдяки нечесному пенальті, призначеному за вигаданий фол Дембеле на Ді Марії. Крім того, масла у вогонь підлило і третє взяття воріт аргентинців. У той момент, коли Мессі переправляв м’яч у сітку воріт, на полі було 13 аргентинських футболістів (двоє запасних достроково вискочили святкувати взяття воріт).

Судила фінальний матч мундіалю у Катарі польська бригада арбітрів на чолі із Шимоном Марчиняком.

В основний час та овертайми команди забили по 3 голи

Раніше повідомлялося, що після перемоги у фіналі ЧС-2022 на аргентинській банкноті може опинитися Ліонель Мессі. До речі, капітан "Біло-блакитних" побив рекорд в Instagram.