Финал ЧМ-2022 хотят переиграть из-за "продажного судьи"

Французы считают, что их засудили в финале

Французские болельщики требуют переиграть финал чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина — Франция из-за "продажного судейства", которое повлияло на итоговый результат (поражение французов в серии пенальти).

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте MesOpinions. Она собрала уже больше 200 тысяч подписей.

Данную петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 200 тысяч человек. Во Франции считают, что Аргентина вышла вперед, благодаря нечестному пенальти, назначенном за несуществующий фол Дембеле на Ди Марии. Кроме того, масла в огонь подлило и третье взятие ворот аргентинцев. В тот момент, когда Месси переправлял мяч в сетку ворот, на поле находилось 13 аргентинских футболистов (двое запасных досрочно выскочили праздновать взятие ворот).

Судила финальный матч мундиаля в Катаре польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

В основное время и овертаймы команды забили по 3 гола

Ранее сообщалось, что после победы в финале ЧМ-2022 на аргентинской банкноте может оказаться Лионель Месси. К слову, капитан "Бело-голубых" побил рекорд в Instagram.